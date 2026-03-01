高松市のサンメッセ香川で1日、仕事体験のイベント「アウトオブキッザニアinかがわ」が開かれました。 百十四銀行が創業150年を記念して地方銀行としては全国で初めて主催し、県内の小中学生約1000人が参加しました。 地元企業など43の体験ブースが設けられ、美容師、雑誌編集者、ソーセージ製造スタッフなど様々な仕事にチャレンジしました。 医師の仕事では、模型を使って帝王切開の手術をしまし