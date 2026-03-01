【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節】(えがおS)熊本 3-1(前半1-0)大分<得点者>[熊]ベ・ジョンミン2(45分、47分)、鹿取勇斗(77分)[大]宇津元伸弥(90分+3)<警告>[熊]岩下航(52分)[大]ペレイラ(54分)観衆:6,841人主審:松澤慶和