この先2月24日(火)〜3月8日(日)は、短い周期で天気が崩れるでしょう。25日(水)と28日(土)頃は広く雨が降り、水不足の地域には恵みの雨になりそうです。気温は、平年より高い日が多いでしょう。積雪の多い所では雪どけが進みますので、屋根からの落雪や雪崩などにご注意ください。28日(土)にかけて曇りや雨の日が多い恵みの雨も2月24日(火)〜3月2日(月)は、短い周期で天気が変わる見込みです。25日(水)は本州付近を前線や低気圧が