お笑い芸人の井手らっきょが１３日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！」で、プロ野球のレジェンド・村田兆治さんに激怒されたエピソードを披露した。裸芸の元祖ともいわれる井手。テレビではモザイクがかけられたが、スタジオでは丸裸だったことから、「見ている人に警察に通報された」といい、警察から「公然わいせつ罪になるので、警視庁に出頭してください」との要請が。「捕まると思ったが、穏便にすませてい