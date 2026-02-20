風邪を治すにはどうすればいいのか。医師の木村知さんは「『とりあえず総合感冒薬を飲んでおこう』と薬局に駆け込む人がいるが、医学的にはまったく推奨できない。その理由は4つある」という――。■｢とりあえず風邪薬｣は推奨できない立春をすぎ、暦のうえでは春なのかもしれませんが、暖かい日が続いたと思ったら、また急に寒い日がくるなど気の抜けない日々ですね。しかも花粉まで本格的に飛び始めてきたので、喉がイガイガした