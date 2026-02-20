女性とわんこの感動的な再会が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で27万5000回再生を突破し、「泣けてきます…」「最高の愛犬やね」「これだから犬が好き」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：突然入院することになった女性→退院後、愛犬にサプライズで会いに行った結果…『再会の瞬間』】 愛犬へのサプライズ TikTokアカウント「neo442」の投稿主さんが紹介したのは、ご家族の素敵