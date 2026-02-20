サンリオ（東京都品川区）の人気キャラクター「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「バッドばつ丸」とおやつカンパニー（津市）の人気ミニカップ麺「ブタメン」とのコラボ商品「ブタメン×サンリオキャラクターズ」が2月26日に発売されます。マスコットキーホルダー、ミニポーチ、フタストッパー、巾着、メラミンカップ、丼など全18種が登場します。【画像】「全部かわいい！」コラボ商品を全部見る