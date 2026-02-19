image: Google（generated at whisk） 10万円キラーだろうけど、ギリギリまで粘るのかしら。Google Pixel 10aが2026年2月19日に正式発表されました！発売は3月5日ですが、日本での価格はまだ公式発表がありません。ただ、過去の傾向と海外価格を照らし合わせると、おそらく79,900円前後になると予想してみます。「前モデルと同じ価格帯を維持したい」まず、米Gizmodoによると、Pixel 10aのア