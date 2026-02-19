19日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比6ポイント安の1987.5ポイントで取引を終えた。出来高は133枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1995.43ポイントに対しては7.93ポイント安。 株探ニュース