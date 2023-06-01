KDDI総合研究所は、未知のサイバー攻撃からシステムを守るセキュリティ技術「KWAF」（ケイワフ、WAF＝Web Application Firewall）を開発し、Webトラフィックを用いた実証に成功したと発表した。 KWAFは、未知のサイバー攻撃に対して強みを持つWAF。正常なアクセスをリスト化して、それ以外を攻撃と判断する「ホワイトリスト」方式を採用した。Webサーバーのアクセスログから、ホワイトリストを自