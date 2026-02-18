ゴンチャ ジャパン（東京都港区）のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」が、春の定番商品「いちご杏仁」を、2月26日から期間限定で販売します。【画像】やば…かわいすぎる！コチラがミニチュアサイズの「いちご杏仁 キーホルダー」です！（8枚）「いちご杏仁」は、香り豊かなイチゴと、コクのある“とろぷる食感”の杏仁豆腐がぜいたくに溶け合うトッピング。2022年に初登場し、以降人気を集め、2025年はゴンチャの期間限定