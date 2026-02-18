岡山県華道連盟に加入している16の流派の作品が一堂に会する華道展が、岡山市北区の百貨店で始まりました。 【写真を見る】「岡山県華道連盟」16の流派が558点を展示春を感じさせる鮮やかな色合い 赤や黄、緑など、春を感じさせる鮮やかな色合いの作品が並びました。1963年から行われ、今回で62回目となる「岡山県華道展」です。県内最大規模の出品数を誇るといい、今年は、会期中に合わせて558点が出品されます。訪れた人たち