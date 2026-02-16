レディースブランドRANDAより、ディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』の世界観をイメージした特別なコレクションが3月6日（金）に発売されます。ONLINE STOREでは2月20日（金）より先行予約もスタート。真実の愛と魔法の物語にインスパイアされた、心ときめくラインナップに注目です♡ ローズ＆シャンデリアの輝き 物語の象徴“魔法の薔薇”をモチーフにしたロ}