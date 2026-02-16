RANDA×美女と野獣♡魔法の限定コレクション

レディースブランドRANDAより、ディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』の世界観をイメージした特別なコレクションが3月6日（金）に発売されます。ONLINE STOREでは2月20日（金）より先行予約もスタート。真実の愛と魔法の物語にインスパイアされた、心ときめくラインナップに注目です♡

ローズ＆シャンデリアの輝き

物語の象徴“魔法の薔薇”をモチーフにしたローズヒールサンダルは、Price:27,500円（税込）、Color:2（GOLD/IVORY）、Size:S-LL。華やかなドレスを思わせるベルトとローズバックルが印象的です。

シャンデリアヒールサンダルは、Price:35,200円（税込）、Color:1（GOLD）、Size:S-LL。ダンスシーンから着想を得たシャンデリアヒールと煌びやかなリボンが主役級の存在感を放ちます。

ドレスアップスポーツサンダルは、Price:27,500円（税込）、Color:2（GOLD/IVORY）、Size:S-LL。フリルやローズ刺繍でスポーティーさの中にロマンティックな要素をプラス。

SNIDEL HOME×たまごっち初コラボ全アイテム＆発売日まとめ

ベルカラーの上品シューズ

2WAYドレスアップアンクルストラップパンプスは、Price:26,400円（税込）、Color:2（YELLOW/IVORY）、Size:S-LL。ラメチュールを重ねたクチュールライクな一足で、リボンは取り外し可能です。

ドレスアップフラットパンプスは、Price:26,400円（税込）、Color:2（YELLOW/IVORY）、Size:22.0cm-25.5cm。ラメ入りツイードとオリジナル【R】ロゴリボンビジューが華やかさを演出。

ドレスアップスニーカーは、Price:25,300円（税込）、Color:2（GOLD/IVORY）、Size:S-LL。ジャガード生地にローズパーツをあしらい、シューズアクセサリーは取り外し可能な2WAY仕様です。

ロマンティックなバッグも

2WAYスカーフ付きハンドバッグは、Price:26,400円（税込）、Color:2（YELLOW/IVORY）。

幻想的な世界観を落とし込んだ美しいフォルムと、洗練されたディテールが魅力。日常の装いをワンランク上へと導いてくれます。

『美女と野獣』コレクションアイテムをご購入のお客様限定で、スペシャルBOX&巾着をプレゼント。

シューズはBOX、BAGは巾着付きでのお渡しです。

魔法をまとう春♡

『美女と野獣』のロマンティックな世界観を足元やバッグに落とし込んだRANDAの特別コレクション。身に纏えば、物語のヒロインのような気分に。

特別な日のお出かけにも、日常を華やかに彩る一足としてもおすすめです。魔法のようなときめきを、この春ぜひ手に入れて♡