巨人、ロッテ、レッドソックスと日米3球団でプレーし、昨季限りで現役を引退した沢村拓一氏（37）が15日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。プロ野球の現役選手が登場するゲームで設定されている能力値について感想を語った。この日は昨年11月30日に放送された巨人・丸佳浩外野手（36）と番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」川島明（47）らによる“BBQプロジェクト”の完結編。そのなか