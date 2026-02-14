中国高速鉄道の車内でトカゲが這い回っていたとの情報が話題になっている。中国メディアの大風新聞が11日に報じた。報道によると、騒動があったのは今月2日、河南省鄭州市から四川省成都市へ向かう高速鉄道の車内。現場で目撃した女性によると、トカゲが1匹、座席の下から這い出てきた。トカゲはその後、車内の清掃スタッフによって捕獲された。女性の夫・楊（ヤン）さんは「妻はこの種の生き物がとても苦手で、その場で本当に驚い