2月14日、東京競馬場で行われたG3・クイーンカップ（牝馬限定・芝1600m）は、良血馬のドリームコアが内から抜け出して快勝。賞金を加算してクラシック戦線へ名乗りをあげた。クイーンC、勝利ジョッキーコメント1着ドリームコアC.ルメール騎手「馬の手応えはずっと良かったです。スペースあった時、馬の間にすごいいい反応してくれました。やっぱり最後は脚が強かったです。いいペースでしたけど、元気いっぱいでハミをよく取り