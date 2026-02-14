スピードスケート男子1万メートルで銀メダルを獲得したウラジーミル・セミルニー＝13日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】五輪スピードスケート男子1万メートルで13日、ロシアから国籍を移したポーランド代表ウラジーミル・セミルニー（23）が銀メダルを獲得した。ロシアのウクライナ侵攻に反対したと報じられ、新天地で代表入り。初出場で表彰台に上がった。ロシアメディアなどによると、セミルニーは23年にポーランド