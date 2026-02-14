パ・リーグTVの公式アカウントが2月12日、Instagramを更新した。福岡ソフトバンクホークス所属の上茶谷大河（29）がチームメイトのモノマネをしている動画を公開した。 【関連】牧原大成、ダルビッシュからの3年越し“リベンジ食事会”招待に感激！息子も交えた特別な夜に「人格者すぎる」「こっちまで嬉しい」 「かみちゃ モノマネクイズ」というテロップがついた動画には、マイクをバットに見立て、バ