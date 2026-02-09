携帯電話料金の今後をめぐり、値上げの可能性を問われたソフトバンクの宮川潤一社長が、9日の決算発表でその見解を明らかにした。 ソフトバンクの宮川潤一社長 値上げの可能性について問われた宮川社長は「値上げしないとまでは言ってこなかった。人件費や外注費などがこれだけ増加している環境を考えると、どこかでやはり値上げせざるを得ないだろうと考えている。これから、さまざまな検討をして結論を出す」と、今後