NHKは2026年1月28日、来年度に全都道府県で過去最多となる2000件の受信料支払い督促を実施する方針を明らかにし、波紋が広がっている。支払い督促を含む民事手続きを強化するため、NHKは2025年10月に『受信料特別対策センター』を本部に設置しました。その後、10月から12月の3か月間で全国398件の支払督促を申し立てています。これは2024年度に行なった件数の3倍以上で