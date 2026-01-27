26日午後11時55分ごろ、北九州市八幡西区で、軽乗用車が遠賀川の堤防から河川敷に落ちたと110番があった。福岡県警八幡西署によると、乗っていた10代とみられる男女5人が病院に搬送され、女性1人が死亡した。残る4人の命に別条はない。署は、定員（4人）を超えた状態で走行していたとみて調べている。署によると、死亡した女性は後部座席に座っていたとみられ、死因は出血性ショックだった。現場は見通しの良い片側1車線の県