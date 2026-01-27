26日、ウクライナ南部ザポリージャ州で無人地上車両の動作確認をする兵士（第65機械化旅団提供・AP＝共同）【キーウ共同】ロシアによる侵攻を受けるウクライナのフェドロフ国防相は26日、ウクライナ軍が昨年、ロシア軍に対し無人機攻撃を約82万回命中させたと明らかにした。うち約24万回はロシア軍の人員に重傷を負わせたという。無人機搭載のビデオ映像で確認したとしている。軍関連のイベントで述べた。国防省が発表した。イ