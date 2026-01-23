上司のおごりで食事に行ったとき、会計でスッ……と出てきた“ブラックカード”。黒い券面だけで空気が変わるような、あの高級感に驚いた人も多いのではないでしょうか。 ただ「ブラックカード＝お金持ちの証し」と思われがちですが、実はカードごとに発行条件や年会費、選ばれる基準はさまざまです。今回はブラックカードとは何か、どんな人が持てるのかを分かりやすく解説します。 ブラッ