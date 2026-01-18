普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「曇天」はなんて読む？「天」が付いているから、天気に関する言葉？と考えた方は正解です。「晴天（せいてん）」や「雨天（うてん）」と比べると、この言葉は見慣れないかもしれません。いったい、なんと