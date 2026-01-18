【曇天】はなんて読む？天気に関する言葉です

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「曇天」はなんて読む？ 「天」が付いているから、天気に関する言葉？と考えた方は正解です。 「晴天（せいてん）」や「雨天（うてん）」と比べると、この言葉は見慣れないかもしれません。 いったい、なんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「どんてん」でした！ 曇天は、くもりの天気やくもり空をあらわす言葉です。 曇という漢字は「日」と「雲」の組みあわせで成り立つので、太陽を雲がさえぎる様子がわかりやすいですね。 曇は音読みで「ドン／タン」、訓読みで「くもる」と読みます。 この場合は、晴天の「晴（セイ）」や雨天の「雨（ウ）」のように、音読みのドンを使って「どんてん」と読んでいるのです。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部