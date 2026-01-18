【曇天】はなんて読む？天気に関する言葉です

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「曇天」はなんて読む？

「天」が付いているから、天気に関する言葉？と考えた方は正解です。

「晴天（せいてん）」や「雨天（うてん）」と比べると、この言葉は見慣れないかもしれません。

いったい、なんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「どんてん」でした！

曇天は、くもりの天気やくもり空をあらわす言葉です。

曇という漢字は「日」と「雲」の組みあわせで成り立つので、太陽を雲がさえぎる様子がわかりやすいですね。

曇は音読みで「ドン／タン」、訓読みで「くもる」と読みます。

この場合は、晴天の「晴（セイ）」や雨天の「雨（ウ）」のように、音読みのドンを使って「どんてん」と読んでいるのです。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

