【プレミアリーグ第22節】(スタジアム・オブ・ライト)サンダーランド 2-1(前半1-1)クリスタル・パレス<得点者>[サ]エンゾ・ル・フェー(33分)、ブライアン・ブロビー(71分)[ク]ジェレミ・ピノ(30分)<警告>[サ]トレイ・ヒューム(48分)、ノルディ・ムキエレ(63分)、オマル・アルデレーテ(66分)[ク]クリス・リチャーズ(17分)、アダム・ウォートン(36分)、タイリック・ミッチェル(63分)