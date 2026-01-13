ブボ・ジャパンは1月19日、スペイン・バルセロナ発のチョコレートブランド「ブボ・バルセロナ」から2026年バレンタインコレクションを順次発売します。■宝石のようなチョコレートシリーズやカカオを楽しむセットなどが登場同コレクションは、“ビバ・アモール”がテーマ。公式オンラインショップにて予約受付中です。「チョコスカルプチャー」シリーズは、宝石のようなチョコレートを展開する「チョコスカルプチャー ジュエル」シ