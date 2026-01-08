2026年1月7日（水）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、『生チョコレート（プレシャス）』が期間・数量限定で販売されています。

画像：株式会社 ロイズ コンフェクト

『生チョコレート（プレシャス）』は、赤ワインとシャンパンが香り立つ、プレシャスな生チョコレートです。

“恋人たちのキュヴェ”というロマンチックな名前のシャンパンとバレンタインデー発祥の地から届く赤ワイン。ともにバレンタインデーにぴったりの物語を持つ洋酒が香る、贅沢な味わいのガナッシュを重ねて、チョコレートの器に入れられています。

画像：株式会社 ロイズ コンフェクト

香り高く、深みのある味わいながら、後味はすっきり。やわらかな2層を一緒にスプーンですくって味わい、魅力あふれるおいしさをじっくりと楽しむことができますよ。

販売情報

生チョコレート（プレシャス）

内容量：1個

価格：3,996円

※専用の紙袋がついています。

【ロイズ通信販売】

注文期間：2026年1月7日～2月11日

（お届け希望日：2026年1月10日～2月15日）

電話番号：0120-373-612（ロイズ通販センター）

※注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了します。

【ロイズ直営店】

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※各店商品がなくなり次第、販売を終了します。

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。営業状況は公式ホームページの店舗情報でご確認ください。

※諸事情により、発売日は変わる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

『生チョコレート（プレシャス）』のチョコレートの器は、希少なクリオロ系カカオでつくったスイートタイプのチョコレート。 生チョコレートを食べ終わった後は、そのまま食べるのはもちろん、 ホットミルクに溶かしてチョコレートドリンクとして楽しむのもおすすめです◎

大切な人へのプレゼントはもちろんのこと、自分へのご褒美としても味わいたいですね♡

文／北海道Likers

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。