大分県宇佐市で最大となる「宇佐グランドホテル」が完成し、プレオープンを前に関係者に披露されました。 【写真を見る】「宇佐グランドホテル」が完成全93室、温泉・サウナ・ジム完備大分・宇佐市 宇佐市四日市に完成した「宇佐グランドホテル」は、薬局事業を展開するワタナベが総事業費21億円をかけて建設しました。 ホテルは8階建てで、スイートルームや和室、ダブルルームなど、7タイプ・93部