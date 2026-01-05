オフィスビルが並ぶ整然とした大通り、江戸の下町風情が残る路地。そんな街がいま、止まらぬ進化の渦中にあるのをご存じだろうか？街を歩けば「ここが日本橋？」という新たな光景に魅せられるはずだ。１．「ここがお店？」と見紛う建築美が高々とそびえ立つ『勺勺』今年10月、茅場町に突如現れた木造建築。外壁に溶け込んだ扉の先には、感度高き大人が集う台湾料理店『勺勺』が。料理家のウ・ファンユーさん監修の、ひとクセ効いた