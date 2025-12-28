¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢à¥¡¹¤ÎË¨¡¹(¤â¤â)¤µ¤ó¤¬¡¢12·î27Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ç½éÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ÖÎï¡¹¡×¤ò³«ºÅ¡£2023Ç¯8·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ÁêÊý¡¦Âç¹ñÎï(¤ª¤ª¤¯¤Ë¤¦¤é¤é)¤µ¤ó¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÉñÂæÉüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ë¨¡¹¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¹ñ¤Ë°­À­¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤È¤¤¤¦·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÇ¾±ê¤âÊ»È¯¤·¤¿¡×¤È¡¢Âç¹ñÎï¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤Ë´Ø¤·¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦à¥¡¹¡Ú Âç¹ñÎï¤µ¤ó