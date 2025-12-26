２４日に放送されたテレビ東京系トークバラエティー「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）で、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、相方の春日俊彰の奥さんから「（春日と）別居したい」と言われたことを明かした。オードリー・若林正恭が「家に来たお前の奥さん普通に『別居したい』って言ってた」と暴露すると春日は「嘘つけ！嘘つけよ！」と反論。若林は「ほんとに、ほんとに。ほんとにこれ冗談じゃないよ」