¿·Ç¯¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥â¥í¥¾¥Õ¤¬Â£¤ë·Þ½Õ¥¹¥¤ー¥Ä¤¬2025Ç¯12·î29Æü¤«¤éÅÐ¾ì¡ª´³»Ù¡Ö¸á¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤òºÌ¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÀªÂ·¤¤¡£ÄêÈÖ¤Î¥Ç¥ó¥Þー¥¯¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥±ー¥­¤«¤é¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥ë¥Îー¥Ö¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥Á¥´¤Î¥Áー¥º¥±ー¥­¤Þ¤Ç¡¢¥â¥í¥¾¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤ª½Ë¤¤µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê