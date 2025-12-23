ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 出水麻衣アナがマンション価格へ苦悩「あの時、手を出しておけば」 アナウンサー 持ち家 金融政策 賃貸 出水麻衣 東京都 不動産 スポーツ報知 出水麻衣アナがマンション価格へ苦悩「あの時、手を出しておけば」 2025年12月23日 22時0分 リンクをコピーする ２３日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、「秒スタ」のコーナーでマンション価格の高騰について取り上げた。番組では、不動産経済研究所調べの東京・神奈川・埼玉、千葉の４都県での新築マンションの平均価格が９１８１万円（１戸あたり、１１月調べ）であることを紹介。エリア別では東京２３区が１億２４２０万円、東京都下が６３８４万円、神奈川６２３０万円、埼玉６９４７万円、千葉５ 記事を読む おすすめ記事 【巨人】荒巻悠が２００万円増の１２００万円で契約更改「１軍の歓声の下でプレーしたい」 2025年12月23日 11時27分 九州選抜は夏の甲子園Ｖの沖縄尚学、明治神宮大会Ｖの九州国際大付からも選出 25日から台湾で日台国際親善試合【高校野球】 2025年12月22日 20時23分 【広島】辰見鴻之介が入団会見「最低でも２ケタは盗塁したい」 現役ドラフトで楽天から移籍 2025年12月19日 13時42分 集団転校の鳥取城北が全国高校駅伝で健闘４位 エースの本田桜二郎は早大進学予定 2025年12月21日 17時48分 則本、米移籍を改めて希望 仙台でイベントに出席 2025年12月21日 19時28分