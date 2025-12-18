メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊橋市にある博物館で18日、展示されている恐竜の骨格標本や模型の掃除をする、年末恒例の「恐竜大掃除」が行われました。 「恐竜大掃除」が行われたのは、豊橋総合動植物公園にある自然史博物館です。 職員やボランティア約30人が参加し、展示されている恐竜の骨格標本や模型計22体を掃除します。 全長6.6mの「エドモントサウルス」の骨格標本は、全身の9割が本物の化石ということ