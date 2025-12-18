食品大手「味の素」が海外法人の所得を申告していなかったなどとして、東京国税局からおよそ150億円の申告漏れを指摘されていたことがわかりました。関係者によりますと、食品大手の「味の素」は、タイで経理業務などを担う会社について、支配関係にないとして、この会社の関連所得を合算せずに日本で税務申告していました。しかし、東京国税局は、この会社を「味の素」の孫会社と判断。外国法人を用いた租税回避を防ぐ「タックス