やわらかな表情を引き出すあたたかな風合いに、飾り立てずとも絵になる存在感。この時季に出番が増えるニットワンピースは、着心地もテイストも理想のバランスに整えてくれるから。ささいなディテールにこだわった、特別な１枚をリサーチ。着回せるワンピースは「黒よりあいまい色」【マキシ丈のグレークルーネック】グレーニットワンピース／ロンハーマンどんなときもそのやわらかさで多彩なテイストをなじませてくれるニットワン