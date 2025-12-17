アスクルは、サイバー攻撃の影響で停止していた物流システムを再開しました。通販大手アスクルは、10月に発生したサイバー攻撃の影響により停止していた物流システムを17日、約2カ月ぶりに再開し、報道陣に公開しました。アスクル株式会社・吉岡晃社長：お客さまの貴重な情報をお預かりする企業としての責任の重さを大きく感じている。今回復旧したのは法人向け通販の「アスクル」で、個人向けの「ロハコ」の再開時期は未定とのこ