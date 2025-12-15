全国中学校駅伝史上3校目の3連覇京山中学校・女子 14日、滋賀県で行われた全国中学校駅伝に岡山市の京山中学校が男女でアベック出場し、女子が史上3校目となる大会3連覇を果たしました。 女子は、合わせて12kmを5人のランナーでつなぎ42分07秒で駆け抜けました。 アンカーを任されたキャプテン下田選手は、2位でタスキを受け取ると力強い走りでトップに躍り出てチームを勝利に導きました。アベ