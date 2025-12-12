最年少は「女子高生」──。文部科学省は、今年の司法試験結果に関する資料を公表した。資料は12月11日付。この中で、司法試験を突破した「予備試験ルート」の合格者428人について、最終学歴の内訳が明らかになった。文部科学省によると、最終学歴は、司法試験の出願時の受験願書に記載された自己申告をもとに集計したもの。高校在学中に合格したのは1人だけで、慶應義塾女子高校の生徒だった。428人のうち、最終学歴が「高校卒業