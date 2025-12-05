冬服を「ラクしてキレイに変える」ボトムふんわりとした厚手のニットや重厚なウールコート。暖かいけれど鏡の前でふと思うのが「なんだか野暮ったいかも？」という違和感。そんな冬特有の「あったかい＝野暮ったい」悩みを解決する最短ルートは、トップスの重さとは「真逆のボトム」を選ぶこと。ニットの毛羽立ちを受け流す「サテンのツヤ」、重さを削ぐ「優美なとろみ」。スカートのように華やかで、スラックスのように整う。それ