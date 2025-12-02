ライプツィヒ大学で古典学の天才研究者だったニーチェ（1844-1900）は、1869年、学位無しにバーゼル大学の教授に任命されました。彼はシェイクスピアやゲーテを深く崇拝し、ショーペンハウアーとワーグナーのファンでもありました。新古典主義がギリシア文化を明晰で知的なものとしていたにもかかわらず、1872年、彼は、ギリシア悲劇の根底には暗く非合理的ななにかが潜んでおり、役者と合唱団の間の葛藤によって構成されている、