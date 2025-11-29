Image: Amazon.co.jp この記事は2025年7月8日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ポケット型Wi-FiやモバイルWi-Fiは、外出先などでWi-Fiがない環境でもスマホのデータ容量を気にせずにインターネットが使える便利なアイテムですよね。しかし、使えるデータ容量や通信速度などは提供するサービスに