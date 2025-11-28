世界的に著名な現役の皮膚科専門医Dr.ゼイン・オバジが生み出した「ZO SKIN Health（ゼオスキンヘルス）」は、日頃のサポートに感謝し、日本初となるクリスマスキャンペーン「ZO SKIN HEALTH Christmas Campaign 2025」を、11月17日より数量・期間限定で開催しています。同キャンペーンでは、ブランド人気NO.1の美容液やベストセラーアイテムが詰まった心華やぐホリデーセット6種を、全国のゼオスキンヘルス契約医療機関にて発売し