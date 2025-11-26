ディーアップのシルキーリキッドアイライナーシリーズに、この冬新たな偏光ラメ入りアイライナー「ダズルピンク」が登場します♡クリアピンクベースにピンク～コーラルに輝く偏光ラメとシルバーラメをブレンドし、瞳にハイライトを仕込んだような透明感のある眼差しを演出。目元はもちろん上唇の山や鼻筋にも使える、新発想の“瞳ハイライター”として、全国の