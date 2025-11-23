GMO¥ê¥µ¡¼¥Á&AI¤Ï11·î19Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖGMO¸ÜµÒËþÂ­ÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢2025Ç¯¤Î¡Ö¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯8·î14Æü¡Á9·î10Æü¡¢1½µ´Ö¤Ë1²ó°Ê¾å¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¡¢¤«¤Ä1¥«·î°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿18¡Á84ºÐ26,181Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ûÁí¹ç¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤ÏPayPay¡Ö¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Pay