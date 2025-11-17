軽のオープンカーを多くのユーザーに広めた初代コペン。その初代をオマージュし、オープンエアならではの軽やかな気持ちよさを継承しつつ、FRならではの走りを意識した「K-OPEN」。そのスタイリングの意図について担当デザイナーの松原さんに話を聞いてみました。 デザイン部 ビジョンクリエイト室 アドバンススタイリング グループ長 松原一哲さん 【画像】これが次期