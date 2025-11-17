17日、市の女性職員に対して、キスや太ももを触るなどのセクハラをした行為を第三者委員会から認定されていた沖縄県の古謝景春南城市長（70）が失職した。市の第三者委員会は5月の調査報告書で、女性職員に対する古謝氏のセクハラ行為を認定。その後、9月に市議会から不信任決議を可決されていた古謝氏だったが、議会の解散に踏み切った。11月9日に行われた市議選では、定数20に対し不信任賛成派が18議席を占め、臨時議会での2度目