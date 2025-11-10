補正ブラに見えない華やかさと、着けていることを忘れるほどの快適さを両立♡インナーブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、脇肉撃退ブラ「BraJelly ピオニーレースアップブラ」が登場しました。芍薬モチーフのレースを贅沢に使用し、補整機能と美しさを兼ね備えた一着。カラーやサイズ展開も豊富で、自分にぴったりの美胸スタイルが叶います。 ツーハッチの補正ブラ「